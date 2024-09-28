Мирра Андреева вышла в третий круг теннисного турнира в Пекине

Андреевой 17 лет, она занимает 22-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.