Теннисист Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине

ПЕКИН, 29 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил аргентинца Франсиско Черундоло в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9) в пользу Хачанова (7-й номер посева). Черундоло выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом (2) и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.
Хачанов впервые с мая одержал две победы подряд. Тогда российский теннисист на «Мастерсе» в Риме сначала обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, а затем Черундоло. После этого Хачанов принял участие в девяти турнирах и ни на одном из них не прошел дальше второго круга. На соревновании в Риме россиянин уступил в третьем матче, проиграв в четвертьфинале чилийцу Алехандро Табило.
Хачанову 28 лет, он занимает 27-е место в мировом рейтинге и является обладателем 6 титулов ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.
Черундоло 26 лет, он располагается на 31-й позиции рейтинга ATP. На счету аргентинца три титула под эгидой организации. Лучшим результат на турнирах Большого шлема теннисист показал на Открытом чемпионате Франции — в 2023 и 2024 годах он дошел до четвертого круга соревнований.
Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и завершится 2 октября. Призовой фонд соревнований, которые проводятся на покрытии «хард», составляет $3,7 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.