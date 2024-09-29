Теннисист Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Пекине

Хачанов впервые с мая одержал две победы подряд. Тогда российский теннисист на «Мастерсе» в Риме сначала обыграл представителя Казахстана Александра Шевченко, а затем Черундоло. После этого Хачанов принял участие в девяти турнирах и ни на одном из них не прошел дальше второго круга. На соревновании в Риме россиянин уступил в третьем матче, проиграв в четвертьфинале чилийцу Алехандро Табило.