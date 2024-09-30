Арина Соболенко обыграла Эшлин Крюгер в третьем круге турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Крюгер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.