Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

В матче второго круга турнира Джокович, посеянный под четвертым номером, обыграл американца Алекса Микельсена (43-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.
Джокович и Микельсен впервые встретились под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 37-летний сербский теннисист одержал 1120-ю победу на турнирах АТР при 221 поражении. Микельсену 20 лет, он проиграл в 34-м матче в карьере при 33 победах.
В третьем круге Джокович сыграет против победителя встречи между итальянцем Фабио Коболли (28-й сеяный) и представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.