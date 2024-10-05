Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Джокович и Микельсен впервые встретились под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 37-летний сербский теннисист одержал 1120-ю победу на турнирах АТР при 221 поражении. Микельсену 20 лет, он проиграл в 34-м матче в карьере при 33 победах.