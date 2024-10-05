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Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9 миллионов долларов.

Источник: AP 2023

В матче второго круга турнира Джокович, посеянный под четвертым номером, обыграл американца Алекса Микельсена (43-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). Спортсмены провели на корте 1 час 55 минут.

Джокович и Микельсен впервые встретились под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 37-летний сербский теннисист одержал 1120-ю победу на турнирах АТР при 221 поражении. Микельсену 20 лет, он проиграл в 34-м матче в карьере при 33 победах.

В третьем круге Джокович сыграет против победителя встречи между итальянцем Фабио Коболли (28-й сеяный) и представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.