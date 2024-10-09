Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Ухане

Сегодня в поединке 1/16 финала вторая ракетка планеты обыграла в двух сетах чешскую теннисистку Катерину Синякову, у которой 37-я позиция в мировом рейтинге, — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В матче за выход в четвертьфинал белоруска будет соперничать с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35-й номер рейтинга WTA).



Арина Соболенко является двукратной победительницей этих соревнований — она выигрывала их в 2018 и 2019 годах.



Нынешний турнир завершится 13 октября. Чемпионка заработает 1000 рейтинговых очков и $525,1 тыс.