Кудерметова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Ухане

ПЕКИН, 9 октября. /ТАСС/. Россиянка Вероника Кудерметова проиграла Беатрис Хаддад-Майе из Бразилии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Хаддад-Майи, имеющей 9-й номер посева. Кудерметова выступала на турнире без номера посева.
Ранее в третий круг турнира вышла россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая соотечественницу Анну Калинскую. В следующем матче она встретится с американкой Хейли Баптист. Россиянка Камилла Рахимова не смогла преодолеть барьер второго круга, уступив представительнице Канады Лейле Фернандес.
Кудерметовой 27 лет, она занимает 63-е место в рейтинге WTA. На ее счету два титула под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.
Хаддад-Майе 28 лет, она располагается на 12-й позиции мирового рейтинга. В активе спортсменки три победы на турнирах WTA. В 2023 году бразильская теннисистка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.
Турнир в Ухане относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Общий призовой фонд турнира составляет $3,2 млн.