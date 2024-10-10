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Кудерметова — мужу во время матча с Хаддад Майя: «Заткнись, осел!»

Вероника Кудерметова по ходу матча с Беатрис Хаддад Майя (1:6, 4:6) в Ухане по-русски попросила своего мужа и тренера ей ничего не подсказывать.

Источник: Sports

«Заткнись, осел!» — сказала россиянка Сергею Демехину по ходу седьмого гейма второго сета.

Напомним, в понедельник россиянка опустилась на 24 строчки в рейтинге WTA и стала 63-й.

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