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Новак Джокович впервые отреагировал на решение Рафаэля Надаля завершить карьеру

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович выпустил пост-реакцию на решение 22-кратного победителя мэйджоров испанца Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

Источник: Getty Images

«Одной публикации недостаточно, чтобы выразить моё уважение к тебе и тому, что ты сделал для нашего вида спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать заниматься теннисом, я думаю, что это, вероятно, величайшее достижение, о котором только можно мечтать.

Твоё упорство, целеустремлённость, боевой дух будут ставить в пример на протяжении десятилетий. Твоё наследие будет жить вечно. Только ты знаешь, что тебе пришлось пережить, чтобы стать иконой тенниса и спорта в целом.

Спасибо, что столько раз доводил меня до предела в нашем соперничестве, которое оказало на меня наибольшее влияние как на игрока.

Твоя страсть к представлению сборной Испании всегда была поразительной. Я желаю тебе наилучшего прощания в Малаге с национальной командой в Кубке Дэвиса. Я буду там лично, чтобы отдать дань уважения твоей звёздной карьере», — написал Джокович в социальных сетях.