Арина Соболенко одержала волевую победу над Кори Гауфф и вышла в финал WTA-1000 в Ухане

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Гауфф четыре эйса, 20 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.