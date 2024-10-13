Белоруска Соболенко выиграла турнир WTA в Ухане

Соболенко 26 лет, она является второй ракеткой мира, на счету спортсменки 17 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Белорусская теннисистка выиграла третий турнир Большого шлема, ранее спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (2023, 2024). В 2023 году Соболенко дошла до финала Открытого чемпионата США, где проиграла американке Коко Гауфф. Также Соболенко дважды побеждала на турнирах Большого шлема в парном разряде — на Открытых чемпионатах США (2019) и Австралии (2021).