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Арина Соболенко прокомментировала победу в финале турнира в Ухане над Циньвэнь

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай).

Источник: Getty Images

Сегодня, 13 октября, в финале соревнований она обыграла местную теннисистку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

«Прежде всего, я хочу сказать, что условия игры здесь, вероятно, немного лучше для Чжэн. Здесь намного медленнее, и мяч становится тяжелее. Когда игра быстрее, ей обычное нужно делать большее на корте. Конечно, я почувствовала, что немного потеряла концентрацию и позволила ей вернуться в игру. Немного расстроилась, что матч превратился в игру из трёх сетов. Когда идёт третий сет, становится слишком эмоционально», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.