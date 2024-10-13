Арина Соболенко прокомментировала победу в финале турнира в Ухане над Циньвэнь

«Прежде всего, я хочу сказать, что условия игры здесь, вероятно, немного лучше для Чжэн. Здесь намного медленнее, и мяч становится тяжелее. Когда игра быстрее, ей обычное нужно делать большее на корте. Конечно, я почувствовала, что немного потеряла концентрацию и позволила ей вернуться в игру. Немного расстроилась, что матч превратился в игру из трёх сетов. Когда идёт третий сет, становится слишком эмоционально», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.