WTA официально анонсировала участие Елены Рыбакиной в Итоговом турнире

Отметим, что по лайв-рейтингу Рыбакина квалифицировалась на Итоговый ещё несколько дней назад. Однако у теннисной общественности вызывает сомнения возможность участия Елены в данном турнире. Казахстанка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.