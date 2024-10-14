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WTA официально анонсировала участие Елены Рыбакиной в Итоговом турнире

Пресс-служба WTA анонсировала участие чемпионки Уимблдона-2022 пятой ракетки мира казахстанки Елены Рыбакиной в Итоговом турнире WTA — 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

Источник: Getty Images

«Второй год подряд Елена Рыбакина пересекает финишную черту в гонке и официально квалифицируется на Итоговый турнир. Лёд в её жилах. Приготовьтесь к “холодному” поведению Рыбакиной в ноябре!» — подписали пост в WTA.

Отметим, что по лайв-рейтингу Рыбакина квалифицировалась на Итоговый ещё несколько дней назад. Однако у теннисной общественности вызывает сомнения возможность участия Елены в данном турнире. Казахстанка не выходила на корт с US Open — 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.