Рублев рискует остаться без Итогового турнира ATP. Россиянину срочно надо прибавлять

Ситуация в борьбе за путевку на Итоговый сложилась следующая. Синнер, Алькарас и Зверев уже квалифицировались, а Медведев с 4820 очками почти гарантировал себе участие. Американец Тейлор Фритц также благодаря полуфиналу «мастерса» в Шанхае поднял свои шансы, набрав 4290 баллов. А вот на три оставшихся места претендует немало теннисистов. Джокович идет шестым с 3910 баллами, но он до Парижа не сыграет. И если вдруг допустит там осечку… У Рууда 3805 очков, при этом он, как и Рублев, заявлен в Стокгольме, Базеле и Париже. А девятым идет австралиец Алекс де Минаур, который восстановился после травмы и сыграет в Антверпене, Вене и Париже. Алекс отстает от Андрея только на 275 баллов, относительно недалеко и Димитров (минус 645 очков от Рублева), и американец Томми Пол (минус 695 очков) с Циципасом (минус 745 очков). Определенные шансы сохраняют и поляк Хуберт Хуркач с американцем Фрэнсисом Тиафо, датчанином Хольгером Руне и итальянцем Лоренцо Музетти, но каждому из них необходима победа в Париже и как минимум 400−500 очков на других турнирах.