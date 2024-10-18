Энди Маррей выиграл свой первый турнир по гольфу после ухода из тенниса

Маррей стал победителем турнира по гольфу Mike Dickson Golf Day, который организовала Британская ассоциация теннисных журналистов. Соревнования прошли в гольф-клубе Hanbury Manor в Хартфордшире. Помимо Маррея в них принимали участие другие британские селебрити.
Стоит отметить, что ранее Маррей сменил своё описание в профиле. «Я играл в теннис. Теперь играю в гольф», — теперь гласит надпись Энди.
Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.