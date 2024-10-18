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Энди Маррей выиграл свой первый турнир по гольфу после ухода из тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей завоевал свой первый трофей после ухода из тенниса.

Источник: Чемпионат.com

Маррей стал победителем турнира по гольфу Mike Dickson Golf Day, который организовала Британская ассоциация теннисных журналистов. Соревнования прошли в гольф-клубе Hanbury Manor в Хартфордшире. Помимо Маррея в них принимали участие другие британские селебрити.

Стоит отметить, что ранее Маррей сменил своё описание в профиле. «Я играл в теннис. Теперь играю в гольф», — теперь гласит надпись Энди.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.