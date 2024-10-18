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Рублев рассказал, что ему чуть не ампутировали яичко

Ранее он рассказывал об операции и возможной ампутации, но не говорил, о какой именно части тела идет речь.

Источник: Sports

"Я не знаю, как это рассказать — по-умному или смешно.

Я чуть не лишился яйца (смеется). Мне очень повезло. Говорят, что есть всего 5−6 часов, если там возникает проблема с кровотоком — а потом ампутация.

Мне повезло, что я почему-то решил поехать в больницу, как только у меня появились странные ощущения. Врачи посмотрели и сразу же сделали срочную операцию. С момента появления этих ощущений прошло 3−4 часа.

И все прошло хорошо. Мне повезло (усмехается).

Но перед тем, как сработал наркоз, я подписал бумагу, что разрешаю им ампутировать мне яйцо", — рассказал Рублев на пресс-конференции турнира в Стокгольме.