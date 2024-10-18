Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисистка Касаткина заявила, что гордится победой в матче против Путинцевой

Четвертьфинальная встреча на турнире в китайском Нинбо завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) в пользу представительницы России.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина гордится победой в матче против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. Комментарий Касаткиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под пятым номером посева.

«Я горжусь собой — даже не знаю, как мне удалось пройти дальше. Очень рада победе. Матч был очень сложным для меня и ментально, и физически, — сказала Касаткина. — Уровень матча был очень высокий. Конечно, я бы хотела выиграть в двух сетах и сохранить энергию на следующий матч, но надеюсь, что удастся восстановиться».

В полуфинале турнира россиянка сыграет c победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (шестой номер посева) и испанкой Паулой Бадосой (восьмой номер посева).