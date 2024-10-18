Теннисистка Касаткина заявила, что гордится победой в матче против Путинцевой

«Я горжусь собой — даже не знаю, как мне удалось пройти дальше. Очень рада победе. Матч был очень сложным для меня и ментально, и физически, — сказала Касаткина. — Уровень матча был очень высокий. Конечно, я бы хотела выиграть в двух сетах и сохранить энергию на следующий матч, но надеюсь, что удастся восстановиться».