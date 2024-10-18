Теннисистка Касаткина заявила, что гордится победой в матче против Путинцевой

ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина гордится победой в матче против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Нинбо. Комментарий Касаткиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.
Четвертьфинальная встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) в пользу Касаткиной, выступающей на турнире под пятым номером посева.
«Я горжусь собой — даже не знаю, как мне удалось пройти дальше. Очень рада победе. Матч был очень сложным для меня и ментально, и физически, — сказала Касаткина. — Уровень матча был очень высокий. Конечно, я бы хотела выиграть в двух сетах и сохранить энергию на следующий матч, но надеюсь, что удастся восстановиться».
В полуфинале турнира россиянка сыграет c победительницей встречи между бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (шестой номер посева) и испанкой Паулой Бадосой (восьмой номер посева).