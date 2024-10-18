Янчук: Даниила Медведева не стоит осуждать за большой заработок на турнире в Эр-Рияде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российского теннисиста Даниила Медведева не стоит осуждать за заработок большой суммы призовых после быстрого проигрыша первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру на выставочном турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.
16 октября Медведев уступил Синнеру со счетом 0:6, 3:6 в четвертьфинале соревнований. Россиянин получил $21 739 за каждую минуту матча против итальянца. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
«Осуждать Даниила не стоит в данной ситуации. Его пригласили на турнир как одну из самых больших звезд современного тенниса, он вышел и сыграл матч. Да, игра у него не получилась, но соперник был более резкий, сильный, ни в чем не уступающий. Даниил проиграл быстро, но было видно, что он выкладывался на корте. У спортсменов не очень длинная карьера, Медведев приехал, сыграл турнир, выполнил свои обязательства, заработал, нормальная ситуация в профессиональном спорте», — сказал Янчук.
Медведеву 28 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Он шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.