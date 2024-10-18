Янчук: Даниила Медведева не стоит осуждать за большой заработок на турнире в Эр-Рияде

«Осуждать Даниила не стоит в данной ситуации. Его пригласили на турнир как одну из самых больших звезд современного тенниса, он вышел и сыграл матч. Да, игра у него не получилась, но соперник был более резкий, сильный, ни в чем не уступающий. Даниил проиграл быстро, но было видно, что он выкладывался на корте. У спортсменов не очень длинная карьера, Медведев приехал, сыграл турнир, выполнил свои обязательства, заработал, нормальная ситуация в профессиональном спорте», — сказал Янчук.