Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Нинбо

Касаткиной 27 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. В ее активе 7 побед на турнирах WTA, лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.