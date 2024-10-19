Теннисист Хачанов вышел в финал турнира в Алма-Ате

Хачанову 28 лет, он занимает 26-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса.