Карен Хачанов стал чемпионом турнира ATP-250 в Алма-Ате

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Россиянин выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.