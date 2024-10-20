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Карен Хачанов стал чемпионом турнира ATP-250 в Алма-Ате

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Источник: Getty Images

В финальном матче он в трёх сетах обыграл Габриэля Диалло из Канады (118-й в мировом рейтинге) — 6:2, 5:7, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Россиянин выполнил шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 заработанных. Его соперник один раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй в 2024 году. В феврале он стал победителем хардового турнира ATP-250 в Дохе (Катар).