Надаль назвал Федерера главным соперником в своей карьере

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает швейцарца Роджера Федерера своим главным соперником в карьере, несмотря на то, что провел больше всего матчей против серба Новака Джоковича. Об этом испанец рассказал в интервью газете AS.
Надаль и Джокович противостояли друг другу 60 раз. Серб выиграл 31 игру, испанец — 29.
«Джокович — игрок, с которым я сталкивался чаще всего, но для меня главным соперником был Федерер, — сказал Надаль. — Потому что, когда я пришел в тур, там был Федерер, и он был первым. В те годы, когда я был на пике своей карьеры во всех отношениях, это были Роджер и Новак, но на первых этапах, которые по-особенному впечатляют, Роджер всегда был рядом. Я думаю, сам не знаю почему, что мое соперничество с ними двумя было более ожесточенным, чем-то, что было между ними. Я не знаю, в чем именно причина, но я чувствую, что мир воспринимает это именно так».
«С Роджером, я уверен, все дело в том, что это был очень заметный контраст стилей и способов видения спорта и сосредоточенности на нем. А с Новаком, конечно, это был невероятный вызов. В конце концов, это игрок, которому удается поддерживать очень высокий уровень игры и совершенствоваться с каждым годом», — заключил теннисист.
10 октября Надаль объявил, что завершит карьеру в 2024 году. Последним турниром для испанца станет Кубок Дэвиса, который пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября. Данный турнир является крупнейшим международным командным соревнованием в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года.
В последний раз Надаль и Джокович встречались в официальном матче на Олимпийских играх в Париже 29 июля. Встреча второго раунда олимпийского турнира осталась за сербом. 19 октября они сыграли в матче за третье место на выставочном турнире в Эр-Рияде, в котором вновь победил Джокович.
О соперничестве Надаля и Федерера
Между собой Надаль и Федерер провели 40 матчей. В них 24 раза победу одержал испанец, 16 встреч остались за швейцарцем. В финалах турниров Большого шлема Надаль и Федерер друг с другом сыграли девять раз, в шести матчах победил испанец. Последняя очная дуэль Надаля и Федерера на корте состоялась в июле 2019 года в полуфинале Уимблдона, тогда сильнее оказался швейцарец.
Надалю 38 лет, испанец 209 недель был первой ракеткой мира, на его счету 92 победы на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только Джоковичу (24 титула). Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году он победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Марком Лопесом — в парном. В составе национальной сборной испанец стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019). Надаль является обладателем испанского королевского ордена «За спортивные заслуги». В 2006 году был удостоен престижной спортивной награды Laureus («Лауреус») в номинации «Новичок года», а в 2011 и 2021 годах в номинации «Спортсмен года», испанец — лучший теннисист 2008, 2010, 2013, 2017 и 2019 годов по версии АTP.
Федереру 43 года, в его активе 103 титула ATP, он занимает второе место в истории по числу выигранных матчей и турниров, уступая только американцу Джимми Коннорсу. Швейцарец является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Он занимает второе место в истории по количеству недель в ранге первой ракетки мира, уступая только Джоковичу, при этом Федерер возглавлял рейтинг рекордные 237 недель подряд. Федерер является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде и вице-чемпионом Игр 2012 года в одиночном разряде. Вместе со сборной Швейцарии он стал обладателем Кубка Дэвиса в 2014 году. Швейцарский теннисист завершил профессиональную карьеру в 2022 году.