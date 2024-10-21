Надаль назвал Федерера главным соперником в своей карьере

«Джокович — игрок, с которым я сталкивался чаще всего, но для меня главным соперником был Федерер, — сказал Надаль. — Потому что, когда я пришел в тур, там был Федерер, и он был первым. В те годы, когда я был на пике своей карьеры во всех отношениях, это были Роджер и Новак, но на первых этапах, которые по-особенному впечатляют, Роджер всегда был рядом. Я думаю, сам не знаю почему, что мое соперничество с ними двумя было более ожесточенным, чем-то, что было между ними. Я не знаю, в чем именно причина, но я чувствую, что мир воспринимает это именно так».