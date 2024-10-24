Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

ТОКИО, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина обыграла американку Маккартни Кесслер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной, имеющей на турнире 3-й номер посева. В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей США Софьей Кенин, которая выступает на турнире по специальному приглашению (wild card).
Касаткиной 27 лет, она располагается на 9-й позиции мирового рейтинга. В ее активе восемь побед на турнирах WTA, лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.
Кесслер 25 лет, она занимает 73-е место в рейтинге WTA. На счету американки один титул под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии (2024).
Турнир в Токио относится к категории WTA 500. Соревнования проходят на покрытии «хард» и завершатся 27 октября. Действующей победительницей турнира является Вероника Кудерметова, которая завершила выступление в первом круге.