Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Касаткиной 27 лет, она располагается на 9-й позиции мирового рейтинга. В ее активе восемь побед на турнирах WTA, лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.