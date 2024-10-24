Касаткина довольна уровнем игры во втором круге турнира WTA в Токио

«Это был тяжелый матч, рада, что добилась победы. Учитывая, что я поздно прилетела, и погодные условия, покрытия тут отличаются от Китая — было непросто. Плюс разница во времени. Но мы смогли показать хороший уровень тенниса, моя соперница играла здорово, особенно в первом сете. Но потом я смогла вернуться и найти способ победить», — сказала Касаткина.