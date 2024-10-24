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Касаткина довольна уровнем игры во втором круге турнира WTA в Токио

Россиянка победила американку Маккартни Кесслер.

Источник: Charlie Crowhurst/Getty Images for LTA

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Дарья Касаткина довольна своим уровнем игры в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио, хотя встреча получилась тяжелой. Комментарий Касаткиной предоставлен ТАСС пресс-службой WTA.

Соперницей россиянки была американка Маккартни Кесслер. Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:1 в пользу Касаткиной, имеющей на турнире 3-й номер посева.

«Это был тяжелый матч, рада, что добилась победы. Учитывая, что я поздно прилетела, и погодные условия, покрытия тут отличаются от Китая — было непросто. Плюс разница во времени. Но мы смогли показать хороший уровень тенниса, моя соперница играла здорово, особенно в первом сете. Но потом я смогла вернуться и найти способ победить», — сказала Касаткина.

В четвертьфинале россиянка встретится с представительницей США Софьей Кенин, которая выступает на турнире по специальному приглашению (wild card).