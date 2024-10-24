Шарапову введут в Международный зал теннисной славы в 2025 году

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Также в Зал славы войдут братья Майк и Боб Брайаны из США. Церемония состоится в августе 2025 года.
Шараповой 37 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Шарапова также является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).
Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).