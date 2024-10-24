Ольховский назвал заслуженным включение Шараповой в Международный зал теннисной славы

«Всегда приятно, когда кого-то из твоей страны отмечают на таком уровне. Мария была выдающейся спортсменкой, она активно продвигала игру как на корте, так и за его пределами, и до сих пор продолжает это делать. Она выиграла все турниры Большого шлема, у нее много больших побед», — сказал Ольховский.