Ольховский назвал заслуженным включение Шараповой в Международный зал теннисной славы

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова была выдающейся спортсменкой, поэтому она заслужила включение в Международный зал теннисной славы. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Шарапова будет включена в Зал славы в следующем году.
«Всегда приятно, когда кого-то из твоей страны отмечают на таком уровне. Мария была выдающейся спортсменкой, она активно продвигала игру как на корте, так и за его пределами, и до сих пор продолжает это делать. Она выиграла все турниры Большого шлема, у нее много больших побед», — сказал Ольховский.
«Думаю, она запомнилась еще и тем, что является очень красивой женщиной, это не может не располагать людей к себе. Думаю, что многие болельщики запомнят еще крики на корте, но она играла очень интенсивно и отдавала на корте всю себя», — добавил собеседник агентства.
Шараповой 37 лет, россиянка объявила о завершении карьеры в 2020 году. Шарапова является серебряным призером Олимпиады в Лондоне, победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (2004) и обладательницей Кубка Федерации (2008) в составе сборной России. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Roland Garros (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008).
Международный зал теннисной славы был основан в 1954 году. Из россиян в него включены Марат Сафин (2016) и Евгений Кафельников (2019).