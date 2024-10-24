Шарапова прокомментировала включение в Международный зал теннисной славы

«Невероятно благодарна за эту честь. Большое спасибо Залу славы и всем голосующим. Самое главное, это признание — прекрасное напоминание о глубокой признательности, которую я испытываю к своим поклонникам. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звезд и посмотреть, чего мы достигли вместе», — написала Шарапова.