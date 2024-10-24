Янник Синнер — о допинг-деле: понял, что многих игроков зря считал друзьями

«Сложнее всего было, когда новость обнародовали. Это произошло в очень ответственный момент — перед турниром “Большого шлема” (победным US Open). Я хотел приступить к тренировкам в среду, но новость появилась во вторник, и мы решили, что лучше перенести, потому что в клубе была бы большая шумиха. Мы поехали в четверг вечером, потому что многие уже разошлись.



Мы приехали, и все камеры, все взгляды были направлены на нас, было очень тяжело. Я смотрел на других игроков, пытаясь понять, что они думают на самом деле. Я задавал себе много вопросов, было сложно подготовиться к “Шлему” в такой обстановке. Но я убеждён, что ничего не происходит просто так, и, возможно, я должен был понять, кто друг, а кто — нет. И я разделил эти две темы. Ещё я понял, что многих игроков зря считал друзьями, а многих — зря не считал. Это дело не принесло мне ничего хорошего, но помогло многое понять», — приводит слова Синнера Sportface со ссылкой на эфир Sky Sport.