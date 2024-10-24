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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Вене

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Вене, призовой фонд которого превышает 2,4 миллиона евро.

Источник: AP 2024

В матче второго круга Хачанов переиграл американца Брэндона Накашиму со счетом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

В матче за выход в полуфинал турнира Хачанов встретится с итальянцем Маттео Берреттини.