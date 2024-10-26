Теннисистка Шнайдер не смогла выйти в финал турнира в Токио

Шнайдер 20 лет, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки три титула под эгидой организации, все они были завоеваны в этом сезоне. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. На Олимпийских играх в Париже Шнайдер стала серебряным призером соревнований в парном разряде вместе с Миррой Андреевой.