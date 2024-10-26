Хачанов вышел в финал второго подряд турнира ATP

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Вене.
В ½ финала 28-летний россиянин победил австралийца Алекса де Минаура, 10-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.
В решающем матче соперником Хачанова будет британец Джек Дрейпер (18-й номер рейтинга ATP).
На прошлой неделе российский теннисист стал победителем турнира в Алма-Ате.
Ранее в этом сезоне Хачанов выиграл турнир ATP в Дохе, он занимает в мировом рейтинге 24-е место.
Турнир в Вене завершится 27 октября. Призовой фонд соревнований составляет €2,47 млн.