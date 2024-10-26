Хачанов вышел в финал второго подряд турнира ATP

Российский теннисист в ½ финала в Вене обыграл австралийца Алекса де Минаура, 10-ю ракетку мира. В решающем матче соперником Хачанова станет британец Джек Дрейпер. На прошлой неделе россиянин выиграл турнир в Алма-Ате.