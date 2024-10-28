Определился первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Париже

Им будет 29-й номер рейтинга аргентинец Франсиско Серундоло, который на старте турнира обыграл француза Кентена Алиса (90-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Серундоло выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Алиса шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
«Мастерс» в Париже проходит с 28 октября по 3 ноября. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который отказался защищать титул в этом году.