Определился первый соперник Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Париже

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Серундоло выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Алиса шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.