«Синнер в этом году — другой уровень». Карлос Алькарас назвал цель на следующий сезон

— Да, конечно. Неважно, что я трижды обыграл Янника. Возможно, я не играл в хороший теннис на некоторых турнирах. Мой процент побед в этом году действительно очень, очень высок, но Янник в этом году — это другой уровень, у него более 91% побед. Раньше это удавалось лишь нескольким игрокам.