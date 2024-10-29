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Стал известен соперник Медведева по второму кругу «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира категории «Мастерс» в Париже. Им стал Алексей Попырин из Австралии.

Источник: Getty Images

На старте соревнования Попырин, 24-я ракетка мира, обыграл представителя Италии Маттео Берреттини (36-е место в рейтинге ATP).

Матч между спортсменами продолжался около двух часов и завершился в пользу австралийца со счетом 7:5, 7:6 (7:2).