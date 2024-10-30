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«Поражение, которое бьёт по уверенности». Даниил Медведев подвёл итоги «Мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неудачное выступление на турнире категории «Мастерс» в Париже.

Источник: Getty Images

Сегодня, 30 октября, он во встрече второго круга соревнований в столице Франции проиграл на тай-брейке в третьем сете 24-му номеру рейтинга ATP Алексею Попырину из Австралии — 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

«Если такой матч проигрывать в 21 год, то это опыт, а в 28 — это просто поражение, которое бьёт по уверенности», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Отметим, Даниил Медведев три года подряд уступает в первом же матче на турнире категории «Мастерс» в Париже.

Соперником Попырина в ⅛ финала соревнований в столице Франции станет победитель матча между Кареном Хачановым и Джованни Мпетчи Перрикаром.