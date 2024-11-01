Леоненко вышел в полуфинал теннисного турнира в Китае

Сегодня в четвертьфинале белорус уверено переиграл в двух партиях китайского теннисиста Ренлона Пана — 6:3, 6:3. В поединке за выход в финал Леоненко встретится с Эллиотом Беншетри из Марокко.



На турнире в египетском Шарм-эль-Шейхе белорус Ярослав Шило в ¼ финала встречался с сыном легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга — Лео Боргом и уступил в двух сетах — 5:7, 4:6.



В четвертьфинальном матче женского турнира в Стамбуле белоруска Алена Фалей победила российскую теннисистку Ксению Ласкутову — 6:1, 6:3. В полуфинале соперницей Фалей будет румынка Патриция Мария Тиг.



Соревнования в Китае и Турции финишируют 3 ноября.