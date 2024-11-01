Сегодня в четвертьфинале белорус уверено переиграл в двух партиях китайского теннисиста Ренлона Пана — 6:3, 6:3. В поединке за выход в финал Леоненко встретится с Эллиотом Беншетри из Марокко.
На турнире в египетском Шарм-эль-Шейхе белорус Ярослав Шило в ¼ финала встречался с сыном легендарного шведского теннисиста Бьорна Борга — Лео Боргом и уступил в двух сетах — 5:7, 4:6.
В четвертьфинальном матче женского турнира в Стамбуле белоруска Алена Фалей победила российскую теннисистку Ксению Ласкутову — 6:1, 6:3. В полуфинале соперницей Фалей будет румынка Патриция Мария Тиг.
Соревнования в Китае и Турции финишируют 3 ноября.
Леоненко вышел в полуфинал теннисного турнира в Китае
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Александр Леоненко пробился в полуфинал турнира ITF в китайском Хучжоу с призовым фондом $15 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в четвертьфинале белорус уверено переиграл в двух партиях китайского теннисиста Ренлона Пана — 6:3, 6:3. В поединке за выход в финал Леоненко встретится с Эллиотом Беншетри из Марокко.