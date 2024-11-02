Соболенко победно стартовала на итоговом турнире WTA

Сегодня первая ракетка планеты Арина Соболенко выиграла у олимпийской чемпионки китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь, занимающей 7-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:4. В активе белоруски 3 эйса и ни одной двойной ошибки на подачах. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Во втором сегодняшнем матче этой группы итальянка Ясмин Паолини (4-й номер рейтинга WTA) встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (5).



В другой группе встречи первого тура состоятся 3 ноября. Полька Ига Свентек (2) встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (13), а потом сыграют две американские теннисистки Кори Гауфф (3) и Джессика Пегула (6). Групповой этап завершится 7 ноября, после чего по две лучшие теннисистки из каждого квартета выйдут в полуфинал. Решающий поединок состоится ровно через неделю — 9 ноября.



Общий призовой фонд турнира в столице Саудовской Аравии составляет рекордные $15,25 млн. Чемпионка в одиночном разряде заработает не менее $4,45 млн. Если победительница пройдет весь турнир без поражений, то ее призовая сумма составит $5,15 млн плюс 1500 рейтинговых очков. Год назад Ига Свентек разгромила в финале Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.