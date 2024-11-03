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«Они могут всё выиграть». Энди Роддик — о тандеме Елены Рыбакиной с Гораном Иванишевичем

Бывший теннисист чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о сотрудничестве хорвата Горана Иванишевича с пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Источник: Getty Images

"Я был удивлён — ну не должна была Елена Рыбакина нанять Иванишевича своим тренером. Горан работал только с мужчинами, но если вдуматься, то они оба — два отличных игрока, которые могут выиграть всё на корте.

С кем работал Горан? С крупными, атакующими игроками, которым нравится бегать по корту, такими как Чилич и Джокович. А что нужно Рыбакиной? Может быть, немного лёгкости. Может быть, время от времени быть менее серьёзной. Так что, по правде говоря, Горан — это то, что нужно Рыбакиной. Безусловно, это захватывающий тандем", — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Ранее Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Стефано Вуковым. Иванишевич в конце марта прекратил сотрудничество с сербским теннисистом 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем после пяти с лишним лет совместной работы.