«Они могут всё выиграть». Энди Роддик — о тандеме Елены Рыбакиной с Гораном Иванишевичем

С кем работал Горан? С крупными, атакующими игроками, которым нравится бегать по корту, такими как Чилич и Джокович. А что нужно Рыбакиной? Может быть, немного лёгкости. Может быть, время от времени быть менее серьёзной. Так что, по правде говоря, Горан — это то, что нужно Рыбакиной. Безусловно, это захватывающий тандем", — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.