«В планах выйти на контакт с WTA». Хромачёва — о критике из-за неуважения к парным игрокам

"В планах — выйти на контакт с WTA и с девочками [Паулой Бадосой и Каролиной Муховой] на Australian Open в следующем году по этому поводу, потому что, считаю, если заявляешься как одиночник на парный турнир — никакой проблемы в этом нет: играй его до конца, а не снимайся с пары и продолжай участвовать в одиночном турнире. На тот момент, когда мы им проиграли, мы не знали, что выиграем Ухань на следующей неделе. Так что да, мы были очень близки, чтобы стать первыми запасными на Итоговый турнир WTA в паре. Но, к сожалению, после Уханя мы поехали в Нинбо, Аня там отравилась китайской едой в официальном отеле турнира, и мы не смогли выйти на корт. Значит, в следующем году будем пробовать.