Елена Рыбакина потеряла шансы на выход из группы на Итоговом чемпионате WTA

Отметим, что до Итогового турнира — 2024 Рыбакина не выступала на соревнованиях с конца августа. Она снялась со второго круга US Open — 2024, а затем отказалась от участия на турнирах в Сеуле, Пекине и Ухане из-за проблем со здоровьем.