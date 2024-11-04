Соболенко досрочно пробилась в плей-офф Итогового WTA. А Рыбакина уже не выйдет из группы

По итогам двух туров в Фиолетовой группе сложилась следующая картина: у Соболенко две победы, у Паолини и Чжэн — по одной, у Рыбакиной — ни одной. Арина уже обеспечила себе выход в полуфинал, причём с первого места, а Елена, напротив, лишилась шансов уйти с последней строчки в группе. Судьба второй путёвки в полуфинал от Фиолетовой группы решится в матче Паолини — Чжэн в 3-м туре, а встреча Соболенко и Рыбакиной уже не имеет турнирного значения (хотя очки и призовые, как обычно, будут разыгрываться).