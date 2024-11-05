Рублёв снялся с турнира в Метце сразу после победы. Он отправится на Итоговый чемпионат

«Во время матча Андрей Рублев почувствовал боль, что подтвердили врачи, предположившие травму живота. Он решил сняться с турнира и отправиться в Турин, чтобы пройти курс лечения и восстановления, что повысит его шансы на участие в Итоговом турнире ATP», — сообщил турнир в Меце.