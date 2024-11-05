Умбер извинился перед Хачановым за поведение в Париже: «Я очень уважаю Карена. Эта ситуация послужит мне уроком»

«Я хотел бы сказать несколько слов в связи с ситуацией, возникшей после моего полуфинала против Карена. После вызова физиотерапевта я подумал, что у него судороги, так как у меня у самого почти они начались после 2,5 часов интенсивной игры. В этом году я проигрывал и другие матчи при похожих обстоятельствах, но на этот раз оставался очень сосредоточенным», — написал Умбер в своих соцсетях.