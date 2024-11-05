Рублёв прокомментировал победу над Сонего на турнире в Метце, с которого он после снялся

«Да, это был тяжёлый матч. Лоренцо сыграл действительно хорошо. В последние двух поединках против него мне было действительно тяжело. Он обыгрывал меня. Особенно силён его форхенд. Тем не менее, сегодня у нас был действительно тяжёлый матч. Особенно с учётом того, что первый сет мог легко сложиться в обе стороны. У него было много брейк-пойнтов, но хорошо, что я смог их отыграть, а затем сам очень хорошо сыграл на тай-брейке. Второй сет был более-менее равным, так как мы держали свои подачи. И я рад, что как только в самой концовке у меня появился шанс, я смог брейкануть», — сказал Рублёв на пресс-конференции.