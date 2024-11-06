Арина Соболенко: Стать лидером рейтинга — это возможность высказаться в защиту женщин

«В целом, я думаю, что быть лидером рейтинга непросто. Но я считаю, что это отличная возможность помочь спорту. Важно бороться за равные призовые, показать миру и таким странам, как Саудовская Аравия, что необходимо улучшить качество жизни женщин. Так что первая строчка — это ответственность и хорошая возможность высказаться в защиту женщин. Мне это нравится, мне нравится нести эту ответственность, и мне нравится представлять женщин как сильных и могущественных, готовых бороться за свои права», — приводит слова Соболенко Arab News.