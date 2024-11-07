Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры Медведева и Рублёва на Итоговом турнире в Турине

"Сейчас сложно ожидать что-то экстраординарного от Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Особенно учитывая тот факт, что Даню тревожит плечо или что-то ещё, что сковывает его движение при подаче. Мы видели, что в Париже он уступил Алексею Попырину. С другой стороны, у Дани было две недели на восстановление. Отлично, что он стартует с матча Фрицем — не сразу против Синнера или де Минора. Фриц будет попроще, чем де Минор.