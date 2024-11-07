Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры Медведева и Рублёва на Итоговом турнире в Турине

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от игры четвёртой ракетки мира Даниила Медведева и девятой ракетки мира Андрея Рублёва на Итоговом чемпионате ATP-2024.

Источник: Getty Images

"Сейчас сложно ожидать что-то экстраординарного от Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Особенно учитывая тот факт, что Даню тревожит плечо или что-то ещё, что сковывает его движение при подаче. Мы видели, что в Париже он уступил Алексею Попырину. С другой стороны, у Дани было две недели на восстановление. Отлично, что он стартует с матча Фрицем — не сразу против Синнера или де Минора. Фриц будет попроще, чем де Минор.

Все ждут, что Рублёв будет хорошо играть на Итоговом турнире. Если Андрей играет отлично, ему на закрытом харде и Алькарас не такой сильный соперник. Андрей может с ним зацепиться. Конечно, и Зверев находится в отчличной форме, плюс закрытые корты. Но Алькарас — это возможный вариант, если у Рублёва всё будет получаться и проходить«, — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.