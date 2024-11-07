«Нечто невообразимое». Крейчикова — о выходе в полуфинал Итогового чемпионата WTA

«Трудно сказать. Как вы уже сказали, всё было очень непросто. Победа на Уимблдоне — это, безусловно, высшая точка в моей карьере. Оказаться здесь, дойти до полуфинала — это нечто невообразимое до этого турнира. Очень горжусь собой. С нетерпением жду новых вызовов», — сказала Крейчикова в интервью на корте.