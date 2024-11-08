Чжэн Циньвэнь стала первой финалисткой Итогового турнира WTA

ДОХА, 8 ноября. /ТАСС/. Китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла Барбору Крейчикову из Чехии в полуфинальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Соревнования проходят в Эр-Рияде.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Чжэн Циньвэнь. В финале китаянка сыграет с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и американкой Коко Гауфф, которая пройдет позднее в пятницу.
Чжэн Циньвэнь 22 года, она располагается на седьмой позиции в мировом рейтинге и является обладательницей пяти титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.
Крейчиковой 28 лет, она является 13-й ракеткой мира. В активе спортсменки восемь титулов WTA. Она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2021) и Уимблдоне (2024). В 2021 году она выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в парном разряде.
Итоговый турнир WTA проводится на покрытии «хард». Призовой фонд — $15 млн. В соревнованиях принимают участие восемь одиночниц и восемь пар, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала Ига Свёнтек из Польши.