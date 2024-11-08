Чжэн Циньвэнь стала первой финалисткой Итогового турнира WTA

Чжэн Циньвэнь 22 года, она располагается на седьмой позиции в мировом рейтинге и является обладательницей пяти титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В этом же году она выиграла олимпийский турнир в Париже в одиночном разряде.