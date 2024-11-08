Соболенко не смогла выйти в финал итогового турнира WTA

Сегодня, 8 ноября, во втором полуфинальном матче состязаний в Эр-Рияде первая ракетка планеты встречалась с третьим номером мирового рейтинга американкой Кори Гауфф и проиграла в двух сетах — 6:7 (4:7), 3:6. Соболенко в четвертый раз выступала на итоговом турнире WTA. В 2022 году она дошла до финала, уступив французской теннисистке Каролин Гарсии, год назад проиграла в полуфинале польке Иге Свентек, а в 2021 году не сумела выйти из группы.



9 ноября в решающем поединке за чемпионский титул Кори Гауфф будет соперничать с китайской теннисисткой Чжэнь Циньвэнь (7), которая в первом полуфинальном матче была сильнее чешки Барборы Крейчиковой (13) — 6:3, 7:5.



В 2023 году итоговый турнир выиграла Ига Свентек, победив в финале американку Джессику Пегулу. На нынешних соревнованиях обе финалистки не смогли пробиться в ½ финала.