«В голове ничего не было». Медведев устроил цирк на Итоговом, а публика его освистала

"В моменте во втором сете я был очень разозлён самим собой, в голове ничего не было. Я уже тогда принял, что проиграл, когда Фриц сделал брейк-пойнт во втором сете. Надо было просто закончить матч. Я всегда сражаюсь. Но сейчас я устал сражаться с тем, что от меня не зависит.