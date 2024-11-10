«Я устал. Сейчас у меня нет моральных сил». Медведев — после поражения на Итоговом

— Наверное, когда-то кто-то будет. Но что такое специалист по подаче? Да, Горан круто подавал, Новак здорово подаёт, но вопрос, кто сможет мне это исправить. И зависит ли это от человека или от меня. Я на тренировках хорошо подаю, но на второй подаче меняется движение, не могу даже подбросить. Мысли проскакивали многие, про пригласить человека — тоже. Посмотрим. Может, в следующем сезоне он будет, может, нет. Надеюсь, смогу исправить это со своей командой, всё будет нормально.